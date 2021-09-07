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7 Numara'nın güzeller güzeli Ayten'ine bir de şimdi bakın! 50’sine merdiven dayayan Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor

7 Numara'nın güzeller güzeli Ayten'e bir de şimdi bakın! 2000 yılında ekran macerasına başlayan ve yayınlandığı döneme damga vuran 7 Numara dizisinin güzeller güzeli Ayten'i Ayça Mutlugil, yıllar sonra ortaya çıktı. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile kendine hayran bırakan Mutlugil, son haliyle de sevenlerinin beğenisini kazandı. 47 yaşındaki Ayça Mutlugil'i görenler "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumlarında bulundu. İşte Ayça Mutlugil'in son hali...

07.09.2021 18:06 - Son Güncelleme: 07.09.2021 18:08
7 Numara’nın güzeller güzeli Ayten’e bir de şimdi bakın! 50’sine merdiven dayayan Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor

Başarılı kadrosu ve senaryosuyla bir döneme damga vuran 7 Numara dizisinde Ayten karakterini canlandıran Ayça Mutlugil, yıllar sonra ortaya çıktı.

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7 Numara’nın güzeller güzeli Ayten’e bir de şimdi bakın! 50’sine merdiven dayayan Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor

Meslektaşı Taner Ertürkler ile mutlu bir yuva kuran ve bu evlilikten bir çocuk dünyaya getiren Mutlugil, son görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

7 Numara’nın güzeller güzeli Ayten’e bir de şimdi bakın! 50’sine merdiven dayayan Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor

Ünlü oyuncunun son halini görenler "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumlarında bulundu.

7 Numara’nın güzeller güzeli Ayten’e bir de şimdi bakın! 50’sine merdiven dayayan Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor

İşte başta Ayça Mutlugil olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

7 Numara’nın güzeller güzeli Ayten’e bir de şimdi bakın! 50’sine merdiven dayayan Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor

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