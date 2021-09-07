7 Numara'nın güzeller güzeli Ayten'ine bir de şimdi bakın! 50’sine merdiven dayayan Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor
7 Numara'nın güzeller güzeli Ayten'e bir de şimdi bakın! 2000 yılında ekran macerasına başlayan ve yayınlandığı döneme damga vuran 7 Numara dizisinin güzeller güzeli Ayten'i Ayça Mutlugil, yıllar sonra ortaya çıktı. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile kendine hayran bırakan Mutlugil, son haliyle de sevenlerinin beğenisini kazandı. 47 yaşındaki Ayça Mutlugil'i görenler "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumlarında bulundu. İşte Ayça Mutlugil'in son hali...
07.09.2021 18:06
- Son Güncelleme: 07.09.2021 18:08
Başarılı kadrosu ve senaryosuyla bir döneme damga vuran 7 Numara dizisinde Ayten karakterini canlandıran Ayça Mutlugil, yıllar sonra ortaya çıktı.