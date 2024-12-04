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7 Kişilik Kahvaltıya 17 Bin TL! MasterChef Danilo Zanna’nın kahvaltı fiyatını gören inanamıyor

MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'nın Bağdat Caddesi'ndeki restoranında kahvaltı yapan bir grubun ödediği fatura, sosyal medyanın diline düştü. 7 kişinin kahvaltı için ödediği toplam ücreti görenler gözleirne inanamadı. İşte Danilo Şef'in çok merak edilen kahvaltısı...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 21:27 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 21:27
7 Kişilik Kahvaltıya 17 Bin TL! MasterChef Danilo Zanna’nın kahvaltı fiyatını gören inanamıyor

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, televizyon ekranlarındaki güler yüzü kadar restoranlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak Bağdat Caddesi'ndeki mekânında yedi kişi için ödenen kahvaltı adisyonu sosyal medyada gündem oldu.

7 Kişilik Kahvaltıya 17 Bin TL! MasterChef Danilo Zanna’nın kahvaltı fiyatını gören inanamıyor

MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna, televizyon ekranlarındaki neşeli tavırları kadar restoranlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu kez Bağdat Caddesi'ndeki mekânında ödenen bir kahvaltı faturası sosyal medyada tartışma konusu oldu.

7 Kişilik Kahvaltıya 17 Bin TL! MasterChef Danilo Zanna’nın kahvaltı fiyatını gören inanamıyor

İTALYAN MUTFAĞINI İSTANBUL'A TAŞIDI

Danilo Zanna'nın uzun yıllardır İstanbul'da işlettiği restoranlar, genellikle İtalyan mutfağının özgün lezzetlerini sunmasıyla biliniyor. Ancak bu son olay, fiyat politikasıyla ilgili farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, bu tarz lüks restoranlarda fiyatların normal olduğunu savunurken, birçok kişi "asgari ücret" düzeyindeki faturaya tepkisini dile getirdi.

7 Kişilik Kahvaltıya 17 Bin TL! MasterChef Danilo Zanna’nın kahvaltı fiyatını gören inanamıyor

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kahvaltı adisyonu hakkında yapılan yorumlar arasında, "Bir daha gitmeden önce iki kez düşünmek lazım" ve "Bu fiyata kahvaltı değil, İtalya'da tatil yaparım" gibi ifadeler öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise kaliteli hizmetin ve özel lezzetlerin bedelinin yüksek olabileceğini belirtti.

7 Kişilik Kahvaltıya 17 Bin TL! MasterChef Danilo Zanna’nın kahvaltı fiyatını gören inanamıyor

İŞTE TARTIŞMA YARATAN FATURA

  • Toplam Tutar: 17.528 TL
  • Servis Ücreti: 1.593,50 TL
7 Kişilik Kahvaltıya 17 Bin TL! MasterChef Danilo Zanna’nın kahvaltı fiyatını gören inanamıyor

Danilo zanna'nın mekanından kahavltı fotoğrafı...

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