7 Kişilik Kahvaltıya 17 Bin TL! MasterChef Danilo Zanna’nın kahvaltı fiyatını gören inanamıyor

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, televizyon ekranlarındaki güler yüzü kadar restoranlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak Bağdat Caddesi'ndeki mekânında yedi kişi için ödenen kahvaltı adisyonu sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna, televizyon ekranlarındaki neşeli tavırları kadar restoranlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu kez Bağdat Caddesi'ndeki mekânında ödenen bir kahvaltı faturası sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İTALYAN MUTFAĞINI İSTANBUL'A TAŞIDI Danilo Zanna'nın uzun yıllardır İstanbul'da işlettiği restoranlar, genellikle İtalyan mutfağının özgün lezzetlerini sunmasıyla biliniyor. Ancak bu son olay, fiyat politikasıyla ilgili farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, bu tarz lüks restoranlarda fiyatların normal olduğunu savunurken, birçok kişi "asgari ücret" düzeyindeki faturaya tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Kahvaltı adisyonu hakkında yapılan yorumlar arasında, "Bir daha gitmeden önce iki kez düşünmek lazım" ve "Bu fiyata kahvaltı değil, İtalya'da tatil yaparım" gibi ifadeler öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise kaliteli hizmetin ve özel lezzetlerin bedelinin yüksek olabileceğini belirtti.