7 kilo veren Zehra Güneş diyeti: 2 haftada 80 kiloya kadar düştü! 1.97 boyundaki oyuncu her sabah...

1.97 cm'lik boyuyla dikkat çeken sporcu, kısa sürede 7 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Bu dönüşüm, sosyal medyada eski fotoğraflarının yeniden paylaşılmasıyla birlikte, Zehra'nın zayıflama sürecine olan ilgiyi artırdı.

Sağlıklı Beslenmenin Gücü

Zehra Güneş'in bu başarılı dönüşümünün ardında, uzmanlar tarafından hazırlanmış özel bir diyet programı yer alıyor. Bu program, sağlıklı proteinler, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve bol su tüketimi üzerine inşa edilmiş. Porsiyon kontrolü ve düzenli öğünler, kilo kontrolünde temel unsurlar arasında bulunuyor.