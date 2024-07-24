7 gün önce sözlenmişti! Kadir Ezildi’nin hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı! Onun ismini sayıkladı: “Burada olsa keşke...”

Temizlik tutkusu ile bilinen fenomen Kadir Ezildi, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu ve televizyon ekranlarında sunucu olarak sevenlerini karşısına çıktı. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise evlilik yolunda ilk adımı attı. Evlilik teklifinden nişan törenine tüm detayları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Ezildi, uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı. Fenomen sunucu, şimdi ise kötü bir haberler gündeme geldi. Önceki gün ameliyat olan Ezildi'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren fenomenin narkozun etkisiyle söyledikleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...