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7 gün önce sözlenmişti! Kadir Ezildi’nin hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı! Onun ismini sayıkladı: “Burada olsa keşke...”

Temizlik tutkusu ile bilinen fenomen Kadir Ezildi, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu ve televizyon ekranlarında sunucu olarak sevenlerini karşısına çıktı. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ise evlilik yolunda ilk adımı attı. Evlilik teklifinden nişan törenine tüm detayları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Ezildi, uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı. Fenomen sunucu, şimdi ise kötü bir haberler gündeme geldi. Önceki gün ameliyat olan Ezildi'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren fenomenin narkozun etkisiyle söyledikleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 09:26 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 09:39
7 gün önce sözlenmişti! Kadir Ezildi’nin hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı! Onun ismini sayıkladı: Burada olsa keşke... 1

Temizlik tutkusu ile bilinen fenomen sunucu Kadir Ezildi, gözlerden uzak aşk yaşadığı Gamze Türkmen ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

7 gün önce sözlenmişti! Kadir Ezildi’nin hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı! Onun ismini sayıkladı: Burada olsa keşke... 2

Evlilik teklifinden nişan törenine her anını sosyal medya hesabında yayınlayan Ezildi, uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı.

7 gün önce sözlenmişti! Kadir Ezildi’nin hastane odasındaki görüntüleri ortaya çıktı! Onun ismini sayıkladı: Burada olsa keşke... 3

Fenomen sunucu, şimdi ise kötü bir haberler gündeme geldi. Ünlü isim, önceki gün bel fıtığı şikayetiyle ameliyata alındı.

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