7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu “Çocuk kafama düştü” deyip korkunç olayı anlattı: “Verilmiş sadakan varmış”
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın ekim ayında Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Geçen aylarda bebek müjdesi veren ve şimdilerde 7 aylık hamile olan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda tatil sırasında yaşadığı talihsiz olayı anlattı. "Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti" diyen Helvacıoğlu, takipçilerini korkuttu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı...
