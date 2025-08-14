7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu “Çocuk kafama düştü” deyip korkunç olayı anlattı: “Verilmiş sadakan varmış”

İrem Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Herkese merhaba 1 ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak için ailemin yanına gitmiştim. Bu sürecin bir kısmında ablam da yanımdaydı. Harika zaman geçirdik. Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık.