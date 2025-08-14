PODCAST CANLI YAYIN

7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu “Çocuk kafama düştü” deyip korkunç olayı anlattı: “Verilmiş sadakan varmış”

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın ekim ayında Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Geçen aylarda bebek müjdesi veren ve şimdilerde 7 aylık hamile olan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda tatil sırasında yaşadığı talihsiz olayı anlattı. "Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti" diyen Helvacıoğlu, takipçilerini korkuttu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı...

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın ekim ayında Ural Kaspar ile evlendi.

Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda bebeğinin kız olacağını açıkladı. Şimdilerde ilk bebeğine 7 aylık hamile olan Helvacıoğlu, dinlenmek için ailesinin yanına tatile gitti.

Ancak İrem Helvacıoğlu, tatil sırasında talihsiz bir olay yaşadı. Sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile başına gelenleri anlatan oyuncu, "Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti" dedi.

İrem Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Herkese merhaba 1 ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak için ailemin yanına gitmiştim. Bu sürecin bir kısmında ablam da yanımdaydı. Harika zaman geçirdik. Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık.

İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönmemizin nedeni bebişin kontrolüydü. Yoksa beni bıraksanız doğuma kadar kalırdım"

Helvacıoğlu, Instagram hesabında paylaştığı videoda sözlerine şöyle devam etti: "Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti. Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla daha rahat girdim denize. Ural'la birlikte dubaya yüzmeye karar verdik.

"ÇOCUK KAFAMA DÜŞTÜ"

Önümüzde 11-12 yaşında iki çocuk vardı. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk merdivenden çıkarken ben de elimi merdivene koymuştum. Çocuk daha sonra merdivenden atladı ve kafama düştü. Boynum da geriye kaydı, bebek hiç etkilenmedi.

"FELÇ KALDIM SANDIM"

Ancak ben su yüzeyine çıktığımız zaman felç kaldığımı sandım. Ural sırtına alıp sudan çıkardı hemen hastaneye gittik. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Hamile olduğum için doktorum daha yakından takibe almak istedi."

Helvacıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Geçmiş olsun", "Ucuz atlatmışsın", "Allah korumuş çok şükür verilmiş sadakan varmış", "Büyük geçmiş olsun, inan şok oldum anlattıklarını dinlerken. Allah korumuş ikinizi de" yorumları yapıldı.

KARNI BURNUNDA!

Öte yandan İrem Helvacıoğlu, tatilden karelerine de paylaşımında yer verdi.

Deniz kenarında bikinili pozunu yayınlayan oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.