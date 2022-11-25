7 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın son haline bakın! Karnı burnunda görüntülendi! Ali Atay’ın biricik eşi kilo itirafıyla dikkat çekti
Meslektaşı Ali Atay ile 1029 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine 7 aylık hamile olan ünlü oyuncu, eşi Ali Atay ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kaya, kilo itirafıyla dikkat çekti. Karnı burnunda görüntülenen ünlü oyuncunun son hali de sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hazla Kaya'nın son hali...
25.11.2022 20:16 - Son Güncelleme: 25.11.2022 20:16
Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum gibi dizilerle hafızalara kazınan Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 1029 yılında nikah masasına oturdu.
Şimdilerde 7 aylık hamile olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kaya, samimi açıklamalarda bulundu.
Kızı Leyla Süreyya'ya kavuşmak için gün sayan Hazal Kaya, doktor kontrolüne geldiklerini ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.