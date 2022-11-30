7 aylık hamile olan Hazal Kaya siyah taytıyla karnı burnunda poz verdi! Ali Atay’ın biricik eşinin son haline bakın! “Kızıma yarasın...”
Meslektaşı Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturan ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya'nın geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Hamilelik iddialarını doğrulayan ünlü oyuncu, bu süreçte yaptığı karnı burnunda paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Kaya, verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı...
30.11.2022 21:54 - Son Güncelleme: 30.11.2022 21:54
Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan Hazla Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu.
Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya, geçen aylarda ise ikinci bebeğine hamile olduğu yönündeki haberlerle gündem oldu.