7 aylık hamile olan Hande Soral ‘göbek güncelleme’ deyip son halini paylaştı! Bensu Soral’dan açıklama geldi ‘Ablam kızar...’
7 aylık hamile olan Hande Soral 'göbek güncelleme' deyip son halini paylaştı! İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeğine hamile olan Hande Soral, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi. Büyüyen karnını takipçilerine gösteren Soral, paylaşımının altına ise "Göbek güncelleme" notunu ekledi. Doğum için en az ablası kadar heyecanlı olan Bensu Soral ise verdiği bir röportajda duygularını dile getirdi. İşte Hande Soral'ın son hali ve Bensu Soral'ın o açıklaması...
15.03.2022 19:26 - Son Güncelleme: 15.03.2022 19:59
2017 yılında İsmail Demirci ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.