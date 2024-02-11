7 aylık hamile olan Azra Akın’dan karnı burnunda pozlar! 2. Bebeği için gün sayan Azra’nın son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

2002'de 'Dünya Güzeli' unvanını alan ünlü oyuncu Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile dünyaevine girdi ve 6 yıl önce oğlu Demir'i kucağına aldı. Şimdilerde ikinci bebeğine 7 aylık hamile olan ünlü oyuncudan karnı burnunda pozlar geldi. Siyahlar içinde kamera karşısına geçen Akın'ın son hali dikkat çekti. İşte 7 aylık hamile olan Azra Akın'ın karnı burnunda o halleri...
2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, 6 yıl önce Demir adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Akın, geçen aylarda ise ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu.
Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, şunları söyledi: "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz.
Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim.