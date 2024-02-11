7 aylık hamile olan Azra Akın’dan karnı burnunda pozlar! 2. Bebeği için gün sayan Azra’nın son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

2 Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, şunları söyledi: "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz.

3 Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim.