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Haberler Magazin 7 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda ilk poz! “Aylar sonra ilk kez bebeği gördük” Berkin Gökbudak’ın eşinin son hali...

7 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda ilk poz! “Aylar sonra ilk kez bebeği gördük” Berkin Gökbudak’ın eşinin son hali...

Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver,12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Nikahtan kısa süre sonra bebek beklediği ortaya çıkan ve şimdilerde 7 aylık hamile olan oyuncu, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Yeni yaşını kutlayan Enver, karnı burnunda pozunu da ilk kez yayınladı. Oyuncunun büyüyen göbeğini gören bir takipçisi "Aylar sonra ilk kez bebeği gördük" yorumunda bulundu. İşte Aslı Enver'in karnı burnunda son hali...

takvim.com.tr
11.05.2023 01:17 - Son Güncelleme: 11.05.2023 01:17
7 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda ilk poz! “Aylar sonra ilk kez bebeği gördük” Berkin Gökbudak’ın eşinin son hali...

Kavak Yelleri ile tanınan ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.

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7 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda ilk poz! “Aylar sonra ilk kez bebeği gördük” Berkin Gökbudak’ın eşinin son hali...

Sosyal medya paylaşımıyla evlendiğini duyuran oyuncunun takip eden günlerde hamile olduğu ortaya çıktı.

7 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda ilk poz! “Aylar sonra ilk kez bebeği gördük” Berkin Gökbudak’ın eşinin son hali...

Bunun üzerine Aslı Enver'in hamile kaldığı için evlendiği iddia edildi. Enver ise konuyla ilgili sorulara şöyle karşılık verdi: "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem.

7 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda ilk poz! “Aylar sonra ilk kez bebeği gördük” Berkin Gökbudak’ın eşinin son hali...

Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum"

7 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda ilk poz! “Aylar sonra ilk kez bebeği gördük” Berkin Gökbudak’ın eşinin son hali...

İlk kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetini de öğrendi. Aslı Enver'in bir kız bebek beklediği ileri sürüldü.

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