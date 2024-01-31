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7 ay önce aramızdan ayrılmıştı! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! “Öldüğüne hala inanamıyorum”

Mahzar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, Temmuz 2023'te lenf kanserine yenik düştü. 69 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının oğlu Alişan Uğur ise katıldığı bir ödül töreninde salondakilere duygusal anlar yaşattı. Uğur, "Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 10:19 Güncelleme 31 Ocak 2024, 10:19
7 ay önce aramızdan ayrılmıştı! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! “Öldüğüne hala inanamıyorum” 1

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.

7 ay önce aramızdan ayrılmıştı! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! “Öldüğüne hala inanamıyorum” 2

Hastalığı nükseden Özkan Uğur, 1.5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından geçen sene Temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

7 ay önce aramızdan ayrılmıştı! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! “Öldüğüne hala inanamıyorum” 3

Merhum sanatçının 1989'da dünyaevine girdiği Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, önceki gün bu yıl altıncısı düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı.

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