7 ay önce aramızdan ayrılmıştı! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! “Öldüğüne hala inanamıyorum”

Mahzar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, Temmuz 2023'te lenf kanserine yenik düştü. 69 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının oğlu Alişan Uğur ise katıldığı bir ödül töreninde salondakilere duygusal anlar yaşattı. Uğur, "Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...