7 ay önce anne olan Bengü siyah mayosuyla salına salına yürüdü! Görenin ağzı açık kaldı! “İki çocuk doğurdum ama fiziğim...”
'Gelen Seni Soruyor', 'Kuzum', 'Sığamıyorum', 'Korkma Kalbim' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Zeynep adını verdikleri kızlarını 2019'da kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, geçen yıl kasım ayında da ikinci çocukları Selim'i kucaklarına aldı. Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem olan Bengü, ailesi ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. 7 ay önce anne olan şarkıcı, siyah mayosu ile objektif karşısına geçti ve fit haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Bengü'nün sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
19.08.2022 18:21 - Son Güncelleme: 19.08.2022 18:22
İlk albümü Hoş Geldin'i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkaran Bengü, hem sesi hem şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
2018 yılında nikah masasına oturduğu Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Bengü, 2019'da 2019'da Zeynep adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.
7 ay önce anne olan Bengü, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.