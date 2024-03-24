69’luk Yeşilçam yıldızına bakın! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! Kemal Sunal'ın Cano'suydu...

Dovaro'da Kemal Sunal'ın Cano'su, Çiçek Abbas'ta Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaşamadığı sevdiği... Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, hem güzelliği hem de performansıyla bir döneme damga vurdu. Şimdilerde 69 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, son haliyle gündeme geldi. Mutlu'nun son halini görenler tanımakta zorlanırken "Yıllar çok acımasız" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'nun son hali...
Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerde rol alan Pembe Mutlu, performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de beğeni topladı.
Kariyeri boyunca Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman gibi oyuncularla kamera karşısına geçen Mutlu, son haliyle gündeme geldi.
Şimdilerde 69 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı. Mutlu için "Yıllar çok acımasız", "Zaman hiç adil değil" yorumlarında bulundu.