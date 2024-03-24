69’luk Yeşilçam yıldızına bakın! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! Kemal Sunal'ın Cano'suydu...

Dovaro'da Kemal Sunal'ın Cano'su, Çiçek Abbas'ta Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaşamadığı sevdiği... Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, hem güzelliği hem de performansıyla bir döneme damga vurdu. Şimdilerde 69 yaşında olan Yeşilçam yıldızı, son haliyle gündeme geldi. Mutlu'nun son halini görenler tanımakta zorlanırken "Yıllar çok acımasız" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'nun son hali...