69'luk Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun sır gibi sakladığı kızı bakın kim çıktı! Meğer İlker İnanoğlu’nun kardeşi...

1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlenen Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, hem performansı hem güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu. Özellikle Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise sır gibi sakladığı kızıyla adından söz ettirdi. Gülşen Bubikoğlu'nun İlker İnanoğlu'yla kardeş olan kızını görenler hayran kalırken Yeşilçam yıldızının damadı da ünlü bir isim çıktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun biricik kızı...
Yaban filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Gülşen Bubikoğlu, hem performansı hem güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu.
Özellikle Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği filmlerle adından söz ettiren Bubikoğlu, uzun bir süre önce ekranlara veda etti.
Ancak sosyal medya hesabını aktif kullanarak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmeyen oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık gündem oldu.