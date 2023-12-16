69’luk Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun sır gibi sakladığı kızı bakın kim çıktı! Meğer İlker İnanoğlu’nun kardeşi...

Vahşi Gelin, Yaz Bekarı, Alev Alev, Gırgıriye ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, kariyeri boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi başarılı isimlerle çalıştı. Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de konuşulan Bubikoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekmeyi başardı. Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi. Bubikoğlu'nun sır gibi sakladığı kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sır gibi sakladığı kızı...
Yaban filmi ile Yeşilçam'a adım atan Gülşen Bubikoğlu, hem güzelliği hem de başarılı performansıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Özellikle Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti.
1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlenen oyuncunun 1977'de bir kızı oldu.