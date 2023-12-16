69’luk Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun sır gibi sakladığı kızı bakın kim çıktı! Meğer İlker İnanoğlu’nun kardeşi...

Vahşi Gelin, Yaz Bekarı, Alev Alev, Gırgıriye ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, kariyeri boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi başarılı isimlerle çalıştı. Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de konuşulan Bubikoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekmeyi başardı. Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi. Bubikoğlu'nun sır gibi sakladığı kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sır gibi sakladığı kızı...