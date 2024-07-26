69 yaşındaki Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli...

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Şaşkın Ördek gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, hem güzelliği hem de performansıyla bir döneme damga vurdu. Dillere destan güzelliğiyle kendine hayran bırakan Mutlu, yıllar sonra gündem oldu. Son hali merak edilip araştırılan Yeşilçam yıldızını görenler "Yıllar hiç acımamış" yorumunda bulundu. İşte Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'nun son hali...