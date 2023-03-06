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Haberler Magazin 68’lik Müjde Ar babaanne oldu! Minik torunuyla ilk pozunu paylaştı! Son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam'ın işveli güzeliydi...

68’lik Müjde Ar babaanne oldu! Minik torunuyla ilk pozunu paylaştı! Son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam'ın işveli güzeliydi...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Müjde Ar'dan müjdeli haber geldi. Ar'ın akciğer kanseri nedeniyle 2021'de kaybettiği kardeşi Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar baba oldu. Babaanne olduğunu dile getiren Müjde Ar da sosyal medya hesabında Defne adını verdikleri minik torunuyla ilk pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti. İşte 68 yaşındaki Müjde Ar'ın minik torunuyla yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
06.03.2023 18:44 - Son Güncelleme: 06.03.2023 18:44
68’lik Müjde Ar babaanne oldu! Minik torunuyla ilk pozunu paylaştı! Son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam’ın işveli güzeliydi...

Müjde Ar, 2021'de kardeş acısıyla sarsılmıştı. Kardeşi Mehtap Ar, akciğer kanseri nedeniyle 10 Nisan'da vefat etmişti.

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68’lik Müjde Ar babaanne oldu! Minik torunuyla ilk pozunu paylaştı! Son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam’ın işveli güzeliydi...

Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar, baba oldu. Söz Ar, kızına Defne adını verdi.

68’lik Müjde Ar babaanne oldu! Minik torunuyla ilk pozunu paylaştı! Son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam’ın işveli güzeliydi...

Babaanne olduğunu dile getiren Müjde Ar da sosyal medya hesabında Defne adını verdikleri minik torunuyla ilk pozunu yayınladı.

68’lik Müjde Ar babaanne oldu! Minik torunuyla ilk pozunu paylaştı! Son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam’ın işveli güzeliydi...

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti.

68’lik Müjde Ar babaanne oldu! Minik torunuyla ilk pozunu paylaştı! Son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam’ın işveli güzeliydi...

İşte Müjde Ar'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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