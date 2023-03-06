68’lik Müjde Ar babaanne oldu! Minik torunuyla ilk pozunu paylaştı! Son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam'ın işveli güzeliydi...
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Müjde Ar'dan müjdeli haber geldi. Ar'ın akciğer kanseri nedeniyle 2021'de kaybettiği kardeşi Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar baba oldu. Babaanne olduğunu dile getiren Müjde Ar da sosyal medya hesabında Defne adını verdikleri minik torunuyla ilk pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti. İşte 68 yaşındaki Müjde Ar'ın minik torunuyla yaptığı o paylaşım...
06.03.2023 18:44 - Son Güncelleme: 06.03.2023 18:44
Babaanne olduğunu dile getiren Müjde Ar da sosyal medya hesabında Defne adını verdikleri minik torunuyla ilk pozunu yayınladı.