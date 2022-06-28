68 bin TL ödedi! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bayram öncesi çiftliğe koştu! Sosyal medya ikiye bölündü
Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Banu Alkan, geçen günlerde Aleyna Tilki ile ilgili yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Tilki'nin reklam yüzü olduğu markanın davetindeki dans görüntüsünü Instagram hesabında paylaşan Alkan, genç popçuyu kendisini taklit etmekle suçlamıştı. Aleyna Tilki çıkışıyla uzun süre gündem olan oyuncu şimdi ise kurban alışverişiyle gündeme geldi. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık aldı. O anlar sosyal medyaya düşerken ünlü oyuncu, sevenlerini ikiye böldü. İşte detaylar...
28.06.2022 00:56 - Son Güncelleme: 28.06.2022 01:07
Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, geçen günlerde 2000 yılı doğumlu Aleyna Tilki'yi hedef aldı.
Aleyna Tilki'nin reklam yüzü olduğu markanın davetindeki dans görüntüsünü Instagram hesabında paylaşan Alkan, genç popçuyu kendisini taklit etmekle suçladı.
Alkan, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm" dedi.
Aleyna Tilki çıkışıyla uzun süre gündem olan oyuncu şimdi ise kurban alışverişiyle gündeme geldi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık aldı.