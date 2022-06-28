68 bin TL ödedi! Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan bayram öncesi çiftliğe koştu! Sosyal medya ikiye bölündü

Aleyna Tilki çıkışıyla uzun süre gündem olan oyuncu şimdi ise kurban alışverişiyle gündeme geldi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık aldı.