67’lik Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın “Babanı hiç aratmıyorsun” dediği kızına bakın! Son halini görenin nutku tutuldu! Annesinin kopyası...
Son halini görenin nutku tutuldu! 67 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla gündeme geldi. Ahu Tuğba'nın "Babanı hiç aratmıyorsun" dediği kızının son halini görenler hayran kalırken anne-kızın benzerliği ağızları açık bıraktı. İşte Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in son hali...
19.07.2023 14:35 - Son Güncelleme: 19.07.2023 14:35
Birçok evlilik yapan Ahu Tuğba'nın Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızının son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Ahu Tuğba'nın bir paylaşımında "Babanı hiç aratmıyorsun" dediği kızının son halini görenler hayran kalırken anne-kızın benzerliği ağızları açık bıraktı.