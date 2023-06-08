67'lik Nilüfer'in ilk eşi bakın kim çıktı! Duyanın inanamadı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla 2 yıl aynı yastığa baş koymuş...
'Dünya Dönüyor', 'Kavak Yelleri', 'Taa Uzak Yollardan', 'Caddelerde Rüzgar', 'Mor Menekşe' gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer, verdiği son konserin ardından gündem oldu. 67 yaşındaki ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Seslendirdiği aşk şarkılarıyla beğeni toplayan şarkıcının özellikle eski eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Nilüfer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının bir dönem Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilüfer'in eski eşi kimmiş...
08.06.2023 01:40 - Son Güncelleme: 08.06.2023 01:40
Sesi ve şarkılarıyla beğeni toplayan Nilüfer, verdiği son konserle gündeme geldi. 22 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan ve deprem felaketleri sebebiyle ertelenen konser için biletini iptal etmeyen seyircilerine teşekkür ederek konsere başlayan şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Yaklaşık 2,5 saat süren konserde sevilen şarkılarını seslendiren Nilüfer, hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Nilüfer, "Beni seviyor musunuz?" sorusuna aldığı, "Seni çok seviyoruz" yanıtıyla duygusal anlar yaşadı.
Konserinden sonra hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan şarkıcı hakkında en çok "Nilüfer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.