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67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil'den öpüşme yasağı! Sevgilisi Gülseren Ceylan'ı kıskandı! "Öpüşmene izin vermem"

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine geliyor. Ancak bu kez, çapkınlıklarıyla tanınan Erbil'in kıskançlık kriziyle gündemde. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'a öpüşme yasağı getirdi!

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 07:05 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:05
67’lik çapkın Mehmet Ali Erbil’den öpüşme yasağı! Sevgilisi Gülseren Ceylan’ı kıskandı! Öpüşmene izin vermem 1

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine geliyor. Ancak bu kez, çapkınlıklarıyla tanınan Erbil'in kıskançlık kriziyle gündemde. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'a öpüşme yasağı getirdi!

67’lik çapkın Mehmet Ali Erbil’den öpüşme yasağı! Sevgilisi Gülseren Ceylan’ı kıskandı! Öpüşmene izin vermem 2

Kendisinden 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile tam gaz ilişkilerine devam eden Mehmet Ali Erbil, başta kızı Yasmin Erbil'in engellemelerine yoluna devam etti.

67’lik çapkın Mehmet Ali Erbil’den öpüşme yasağı! Sevgilisi Gülseren Ceylan’ı kıskandı! Öpüşmene izin vermem 3

Daha önce birçok kez kendisinden yaşça küçük kadınlarla aşk yaşayan Erbil, 2019'da 22'lik Alisa Nasya'ya gönlünü kaptırmıştı.

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