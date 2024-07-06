67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil'den öpüşme yasağı! Sevgilisi Gülseren Ceylan'ı kıskandı! "Öpüşmene izin vermem"

1 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine geliyor. Ancak bu kez, çapkınlıklarıyla tanınan Erbil'in kıskançlık kriziyle gündemde. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'a öpüşme yasağı getirdi!

2 Kendisinden 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile tam gaz ilişkilerine devam eden Mehmet Ali Erbil, başta kızı Yasmin Erbil'in engellemelerine yoluna devam etti.