67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil'den lüx villada spor keyfi! Evinin kapılarını ilk kez açtı! Resmen cennetten bir köşe...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptıran 67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil lutra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan'ın süper lüks boğaz manzaralı villası sosyal medyada gündem oldu. Yatak odası tam 3 ayrı bölümden oluşurken, Mehmet Ali Erbil evinden spor yaptığı anları paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte "Kilolar alındığına göre yürüyüşlere başlanmıştır" diyen Mehmet Ali Erbil'in spor yaptığı anlar ve ultra lüx evi...