67 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ayşen Cansev’in son haline bakın! Sosyal medyayı ikiye böldü! Şark Bülbülü’nde Kemal Sunal’ın Hatice’siydi...
Asıl adı Nergis Cansevdi olan ve 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilen Ayşen Cansev, Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Şark Bülbülü filminde canlandırdığı Hatice karakteriyle hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın tescilli güzeli, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyayı ikiye bölerken Cansev için "Hala çok güzel" ve "Yıllar acımamış" gibi yorumlar yapıldı. İşte Kemal Sunal'ın utangaç Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali...
07.11.2022 19:57 - Son Güncelleme: 07.11.2022 19:57
Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Şark Bülbülü'nde Hatice karakterini canlandıran Ayşen Cansev, yıllar sonra gündem oldu.
Şark Bülbülü olmak üzere Yeşilçam'da 10'dan fazla filmde yer alan ünlü oyuncu için "Hala çok güzel" ve "Yıllar acımamış" gibi yorumlar yapıldı.