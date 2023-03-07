Vav TV İzle
Haberler Magazin 67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar ise son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Yıllar çok acımasız", "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu. İşte Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra Hoca'sının son hali...

takvim.com.tr
07.03.2023 18:09 - Son Güncelleme: 07.03.2023 18:09
67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Semra Özdamar, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da canlandırdığı 'Semra Öğretmen' karakteriyle hafızalara kazındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncunun son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Özdamar için Yıllar çok acımasız", "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.

67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

İşte başta Semra Özdamar olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA