67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...
Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar ise son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Yıllar çok acımasız", "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu. İşte Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra Hoca'sının son hali...
07.03.2023 18:09 - Son Güncelleme: 07.03.2023 18:09
Semra Özdamar, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da canlandırdığı 'Semra Öğretmen' karakteriyle hafızalara kazındı.
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.