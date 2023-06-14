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Haberler Magazin 67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Semra hocasıydı...

67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Semra hocasıydı...

Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı film serisinin ikincisi olarak çekilen 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da Semra Hoca karakterini canlandıran Semra Özdamar, yıllar sonra merak konusu oldu. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Semra hocasının son hali...

takvim.com.tr
14.06.2023 19:16 - Son Güncelleme: 14.06.2023 19:16
67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Hababam Sınıfı serisinin en çok hasılat yapan filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da Semra Hoca karakterini canlandıran Semra Özdamar, yıllar sonra gündem oldu.

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67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Hababam Sınıfı'nın masum güzelinin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Semra Özdamar için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı.

67 yaşındaki Semra Özdamar’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Semra hocasıydı...

İşte Semra Özdamar başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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