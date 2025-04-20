PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Türk sinemasının efsane ismi Perihan Savaş, yalnızca oyunculuğuyla değil, yıllara meydan okuyan formuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 67 yaşında 38 beden kalmayı başaran Savaş, 2013 yılında bire magazin dergisine verdiği röportajda uyguladığı diyet programını ve yaşam tarzı değişikliklerini tüm açıklığıyla anlatmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 16:21
67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, yaşı ilerlemesine rağmen fit görünümüyle genç oyunculara bile ilham veriyor. Yıllardır ekranlarda dimdik duran Savaş, sadece rol aldığı projelerle değil, formunu nasıl koruduğuyla da gündemde. 2013 yılında verdiği samimi bir röportajda, insülin direnci sonrası uyguladığı özel diyeti açıklayan oyuncu, 3 ayda tam 10 kilo verdiğini ve hala 38 beden olduğunu söyledi. Üstelik ne aç kaldı ne de yasaklara boğuldu.

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

🥗 "ÜÇ BEYAZDAN UZAK DURUN, ÖĞÜN ATLAMAYIN"

Perihan Savaş'ın zayıflama süreci, bilinçli bir sağlık farkındalığıyla başlamış. İnsülin direnci teşhisi konulmasının ardından uyguladığı diyeti anlatan Savaş, şeker, un ve tuz gibi "üç beyazı" tamamen hayatından çıkardığını ifade ediyor.

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Özellikle şekeri hiç kullanmadığını, sebzeleri dahi etli pişirerek proteinden vazgeçmediğini vurguluyor.

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

💬 "KOLESTEROLE İNANMIYORUM!"

Savaş, protein ağırlıklı beslenmenin kolesterolü yükselttiği iddialarını da reddediyor. Kolesterol konusundaki tutumunu şöyle açıklıyor:

"Kolesterolün tamamen ilaç firmalarının yönlendirmesiyle şişirilen bir mesele olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce 'yumurta yenmez' deniyordu, şimdi ise 'günde bir tane yiyin' diyorlar. Her şey değişiyor."

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

⏰ "ÖĞÜN ATLAMAK EN BÜYÜK HATA"

Formunu korumak isteyenlere önemli bir uyarısı da var:

"Her öğün yemek çok önemli. Öğün atlamak metabolizmayı bozar. Kilo vermek istiyorsanız düzenli ve dengeli beslenmelisiniz."

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

🥗 PERİHAN SAVAŞ'IN 3 AYDA 10 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ

🌅 Kahvaltı:

  • Şekersiz yulaf ezmesi

  • Üzerine doğal yoğurt ve taze meyveler

  • 1 fincan yeşil çay

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

🕘 Ara Öğün:

  • Elma dilimleri

  • 1 avuç badem

🍽 Öğle Yemeği:

  • Izgara tavuk ya da balık

  • Zeytinyağlı taze sebze salatası

  • Kinoa ya da esmer pirinç

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

🕓 Ara Öğün:

  • Doğal yoğurt

  • Yaban mersini veya benzeri antioksidan meyveler

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

🌙 Akşam Yemeği:

  • Fırınlanmış sebzeler eşliğinde somon

  • Bol yeşillikli zeytinyağlı salata

💧 İçecekler:

  • Bol su

  • İşlenmiş içeceklerden kesinlikle uzak durulmalı

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

🔍 Not: Bu diyet, genel öneriler içermektedir. Uygulama öncesinde mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerekir. Ayrıca, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stres kontrolü, diyetin etkisini artıran yaşam tarzı faktörleridir.

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi

67 yaşında 38 beden! Perihan Savaş’ın 3 ayda 10 kilo verdiren diyeti

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi