66’lık Afrodit Banu Alkan anne olmaya hazırlanıyor! “16,5 yaş farkımız var” dediği baba adayı bakın kim! Meğer 17 yıl önce...

Gerçek isminin Liz Remka Rebronja olduğu bilinen ve Afrodit lakabıyla hafızalara kazınan Banu Alkan, konuk olduğu bir programda özel hayatına samimi açıklamalarda bulundu. "'Aldatıldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çeviren Alkan, annelik itirafıyla çok konuşuldu. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Bakın Banu Alkan'ın 16,5 yaş farkımız var" dediği baba adayı bakın kim! İşte Banu Alkan'ın o açıklamaları...