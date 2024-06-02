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66’lık Afrodit Banu Alkan anne olmaya hazırlanıyor! “16,5 yaş farkımız var” dediği baba adayı bakın kim! Meğer 17 yıl önce...

Gerçek isminin Liz Remka Rebronja olduğu bilinen ve Afrodit lakabıyla hafızalara kazınan Banu Alkan, konuk olduğu bir programda özel hayatına samimi açıklamalarda bulundu. "'Aldatıldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çeviren Alkan, annelik itirafıyla çok konuşuldu. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Bakın Banu Alkan'ın 16,5 yaş farkımız var" dediği baba adayı bakın kim! İşte Banu Alkan'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 11:42 Güncelleme 02 Haziran 2024, 11:54
66’lık Afrodit Banu Alkan anne olmaya hazırlanıyor! “16,5 yaş farkımız var” dediği baba adayı bakın kim! Meğer 17 yıl önce... 1

Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen ve ailesiyle birlikte 1966 yılında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç eden Banu Alkan, gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı.

66’lık Afrodit Banu Alkan anne olmaya hazırlanıyor! “16,5 yaş farkımız var” dediği baba adayı bakın kim! Meğer 17 yıl önce... 2

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Banu Alkan, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu ve Afrodit lakabıyla hafızalara kazındı.

Banu Alkan annelik itirafı

66’lık Afrodit Banu Alkan anne olmaya hazırlanıyor! “16,5 yaş farkımız var” dediği baba adayı bakın kim! Meğer 17 yıl önce... 3

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Alkan, şimdi ise açıklamalarıyla çık konuşuldu.

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