65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...

Evlendiğinde daha 19 yaşında olan Olcay'ın bu evliliği üç yıl sürdü. 1980 yılında iş insanı Zafer Olcay ile nikah masasına oturan ve İzmir'e yerleşen Olcay, 1981 yılında kızı Ceren Olcay'ı dünyaya getirdi.