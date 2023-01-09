65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...
Pervane, Yalnızlığım, Pencereler Önünde ve daha nice şarkılarıyla hafızlara kazınan Zuhal Olcay, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yönüyle sık sık adından söz ettirdi. Yüksek Sosyete, Alev Alev, Gecenin Ucunda, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan Olcay, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu. Son dönemlerde eski eşi Haluk Bilginer ile aynı projede yer aldığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren Olcay, şimdi ise son haliyle gündem oldu. 65 yaşındaki ünlü şarkıcının formda hali görenleri şaşkına çevirdi. İncecik beliyle dikkat çeken Olcay, verdiği bir konserde ise zayıflama sırrını açıkladı. İşte Zuhal Olcay'ın son hali ve zayıflama sırrı...
09.01.2023 19:06 - Son Güncelleme: 09.01.2023 19:06
1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitiren Zuhal Olcay, aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile dünyaevine girdi.
"ALDATILMA DUYGUSU KOLAY DEĞİL"
Yaşananlardan yıllar sonra bir dergiye röportaj veren Zuhal Olcay, şu ifadeleri kullandı: "O aldatılma duygusu kolay değil. İnsan çok ağlıyor, üzülüyor.