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Haberler Magazin 65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...

65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...

Pervane, Yalnızlığım, Pencereler Önünde ve daha nice şarkılarıyla hafızlara kazınan Zuhal Olcay, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yönüyle sık sık adından söz ettirdi. Yüksek Sosyete, Alev Alev, Gecenin Ucunda, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan Olcay, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu. Son dönemlerde eski eşi Haluk Bilginer ile aynı projede yer aldığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren Olcay, şimdi ise son haliyle gündem oldu. 65 yaşındaki ünlü şarkıcının formda hali görenleri şaşkına çevirdi. İncecik beliyle dikkat çeken Olcay, verdiği bir konserde ise zayıflama sırrını açıkladı. İşte Zuhal Olcay'ın son hali ve zayıflama sırrı...

takvim.com.tr
09.01.2023 19:06 - Son Güncelleme: 09.01.2023 19:06
65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...

1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitiren Zuhal Olcay, aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile dünyaevine girdi.

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65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...

Evlendiğinde daha 19 yaşında olan Olcay'ın bu evliliği üç yıl sürdü. 1980 yılında iş insanı Zafer Olcay ile nikah masasına oturan ve İzmir'e yerleşen Olcay, 1981 yılında kızı Ceren Olcay'ı dünyaya getirdi.

65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...

Zafer Olcay ile 1987'de boşanan ünlü isim, 1992'de meslektaşı Haluk Bilgine ile nikah masasına oturdu.

65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...

2004 yılında tek celsede boşanan çiftin ayrılıkları ise olaylı oldu. Evliliğin bitişinin Bilginer'in Aşkın Nur Yengi'ye olan aşkı olduğu iddia edildi.

65’lik Zuhal Olcay’ın son haline bakın! Gören bir daha baktı! İncecik beliyle dikkat çeken Zuhal zayıflama sırrını açıkladı! Meğer...

"ALDATILMA DUYGUSU KOLAY DEĞİL"
Yaşananlardan yıllar sonra bir dergiye röportaj veren Zuhal Olcay, şu ifadeleri kullandı: "O aldatılma duygusu kolay değil. İnsan çok ağlıyor, üzülüyor.

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