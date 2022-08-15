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Haberler Magazin 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’e Ece Ronay’dan olay yorum! “Dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” Cinsel ilişki itirafıyla konuşuluyordu...

65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’e Ece Ronay’dan olay yorum! “Dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” Cinsel ilişki itirafıyla konuşuluyordu...

Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" itirafında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu. Yeni bir canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, yine adından söz ettirdi. Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa ederek bir dönem uzun süre magazin gündeminde yer alan Ece Ronay ise Erbil'in bu yayınına kayıtsız kalmadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte detaylar...

15.08.2022 00:02 - Son Güncelleme: 15.08.2022 00:12
65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’e Ece Ronay’dan olay yorum! “Dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” Cinsel ilişki itirafıyla konuşuluyordu...

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil, rahatsızlığından dolayı ekranlardan uzak kaldı.

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65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’e Ece Ronay’dan olay yorum! “Dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” Cinsel ilişki itirafıyla konuşuluyordu...

Erbil, bir sosyal medya platformunda hesap açarak yaptığı canlı yayınlarla sevenleriyle etkileşim kurmayı başladı.

65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’e Ece Ronay’dan olay yorum! “Dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” Cinsel ilişki itirafıyla konuşuluyordu...

Sık sık magazin gündeminde yer alan Erbil, bu canlı yayınlarında da çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’e Ece Ronay’dan olay yorum! “Dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” Cinsel ilişki itirafıyla konuşuluyordu...

Canlı yayın açan Erbil, üstü kapalı olarak sorulan "Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?" sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’e Ece Ronay’dan olay yorum! “Dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” Cinsel ilişki itirafıyla konuşuluyordu...

Bir itirafta bulunan 65 yaşındaki Erbil, "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü yaptım, pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" dedi.

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