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Haberler Magazin 6,5 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kayınbiraderine bakın! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı

6,5 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kayınbiraderine bakın! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı

6,5 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı! Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Kobal, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kobal, Instagram hesabında kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Abla-kardeşin pozları ise sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın gözünden sakındığı biricik kardeşiyle verdiği o pozları...

26.02.2022 18:24 - Son Güncelleme: 26.02.2022 18:24
6,5 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kayınbiraderine bakın! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı

2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygunu tatmıştı.

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6,5 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kayınbiraderine bakın! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı

Geçen haftalarda ise ünlü oyuncunun ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmuştu.

6,5 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kayınbiraderine bakın! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

6,5 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kayınbiraderine bakın! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, Instagram hesabında kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

6,5 aylık hamile olan Sinem Kobal paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kayınbiraderine bakın! Abla-kardeş sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncunun verdiği paylaşımı sosyal medyayı sallarken abla kardeşin benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

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