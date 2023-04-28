6,5 aylık hamile olan Aslı Enver’in son haline bakın! Berkin Gökbudak’ın eşinden yeni paylaşım! “Uyku havası” deyip...
İş insanı Berkin Gökbudak ile geçen kasım ayında aile arasında kıyılan sade bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bir kızı olacağını açıklayan ve şimdilerde 6,5 aylık hamile olan Aslı Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Enver'in paylaşımı, kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun son hali çok konuşuldu. İşte Aslı Enver'in son hali...
28.04.2023 10:48 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:48
12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşınan ve 2003 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide rol alan Aslı Enver, Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle adından söz ettirdi.
İş insanı Berkin Gökbudak ile geçen kasım ayında aile arasında kıyılan sade bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı.
Bir kızı olacağını açıklayan ve şimdilerde 6,5 aylık hamile olan Aslı Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.