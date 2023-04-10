RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

Geçen kasım ayında aile arasında kıyılan sade bir törenle iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Enver, evinin salonunu "Home" notuyla Instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncunun zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

takvim.com.tr
10.04.2023 22:02 - Son Güncelleme: 10.04.2023 22:02
6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurmuştu.

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6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

Enver, evinin salonunu "Home" notuyla Instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncunun zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti.

6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

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