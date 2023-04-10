6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurmuştu.