6,5 aylık hamile olan Aslı Enver “Ev” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi ilgi çekti! İşte Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...
Geçen kasım ayında aile arasında kıyılan sade bir törenle iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Enver, evinin salonunu "Home" notuyla Instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncunun zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile aşk yuvası...
10.04.2023 22:02 - Son Güncelleme: 10.04.2023 22:02
'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurmuştu.