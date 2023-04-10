6,5 ayda 41 kilo vermişti günden güne erimeye devam ediyor! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son haliyle şaşırtıyor
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak hayatlarımıza giren Damla Ersubaşı sonrasında bir magazin figürü haline geldi. Ekranlardan uzak bir hayat sürdürdüyse de gerek değişimi gerekse olaylı evliliğiyle sık sık magazin manşetlerinde kendisine yer buldu. 6,5 ayda 41 kilo vererek büyük bir azim örneğine imzasını atan Ersubaşı, değişimine her geçen gün devam ediyor. Son halini görenlerse şaşkınlığını gizleyemiyor.
10.04.2023 12:25 - Son Güncelleme: 10.04.2023 12:25