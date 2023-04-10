RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 6,5 ayda 41 kilo vermişti günden güne erimeye devam ediyor! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son haliyle şaşırtıyor

6,5 ayda 41 kilo vermişti günden güne erimeye devam ediyor! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son haliyle şaşırtıyor

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak hayatlarımıza giren Damla Ersubaşı sonrasında bir magazin figürü haline geldi. Ekranlardan uzak bir hayat sürdürdüyse de gerek değişimi gerekse olaylı evliliğiyle sık sık magazin manşetlerinde kendisine yer buldu. 6,5 ayda 41 kilo vererek büyük bir azim örneğine imzasını atan Ersubaşı, değişimine her geçen gün devam ediyor. Son halini görenlerse şaşkınlığını gizleyemiyor.

10.04.2023 12:25 - Son Güncelleme: 10.04.2023 12:25
6,5 ayda 41 kilo vermişti günden güne erimeye devam ediyor! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son haliyle şaşırtıyor

Hayatlarımıza Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak giren Damla Ersubaşı adeta bambaşka biri oldu çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
6,5 ayda 41 kilo vermişti günden güne erimeye devam ediyor! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son haliyle şaşırtıyor

Oyuncu Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla çocuklarının babası Mustafa Can Keser'den boşanmıştı.

6,5 ayda 41 kilo vermişti günden güne erimeye devam ediyor! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son haliyle şaşırtıyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Ersubaşı büyük bir değişim sürecine girmişti.

6,5 ayda 41 kilo vermişti günden güne erimeye devam ediyor! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son haliyle şaşırtıyor

Ünlü oyuncu ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almış ama ilişkilerini sürdüremedikleri için kısa süre sonra ayrılmıştı.

6,5 ayda 41 kilo vermişti günden güne erimeye devam ediyor! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son haliyle şaşırtıyor

6,5 ayda 41 kilo veren Ersubaşı adeta bambaşka birine dönüştü.

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