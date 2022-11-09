6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! "Benim hatam evlenmek" Çağlar Ökten’in biricik eşi...

AYAĞINI MASAYA KOYDU!

Program sırasında ayağını masaya koyan Sayan, "Çorapsız geldim senin yüzünden" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Bayülgen, "Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var" dedi.