6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! "Benim hatam evlenmek" Çağlar Ökten’in biricik eşi...
Müzisyen Çağlar Ökten ile geçen Nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Sayan, Mehmet Ali Erbil ve Evlilik hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. İşte "Benim hatam evlenmek" diyen Seda Sayan'ın o itirafları...
09.11.2022 01:19 - Son Güncelleme: 09.11.2022 01:29
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu ve sonrasında eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık gündem oldu.
Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı.
"OYUNA GELMEMEN LAZIM"
Sayan, sıkı dostu Mehmet Ali Erbil'in Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sandığı TikTok videosunun hatırlatılması üzerine de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.