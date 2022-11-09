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Haberler Magazin 6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! "Benim hatam evlenmek" Çağlar Ökten’in biricik eşi...

6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! "Benim hatam evlenmek" Çağlar Ökten’in biricik eşi...

Müzisyen Çağlar Ökten ile geçen Nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Sayan, Mehmet Ali Erbil ve Evlilik hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. İşte "Benim hatam evlenmek" diyen Seda Sayan'ın o itirafları...

09.11.2022 01:19 - Son Güncelleme: 09.11.2022 01:29
6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! Benim hatam evlenmek Çağlar Ökten’in biricik eşi...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Nisan ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu ve sonrasında eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık gündem oldu.

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6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! Benim hatam evlenmek Çağlar Ökten’in biricik eşi...

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Sayan, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi.

6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! Benim hatam evlenmek Çağlar Ökten’in biricik eşi...

Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı.

6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! Benim hatam evlenmek Çağlar Ökten’in biricik eşi...

AYAĞINI MASAYA KOYDU!
Program sırasında ayağını masaya koyan Sayan, "Çorapsız geldim senin yüzünden" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Bayülgen, "Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var" dedi.

6,5 ay önce evlenen Seda Sayan’dan hem evlilik hem Mehmet Ali Erbil itirafı! Benim hatam evlenmek Çağlar Ökten’in biricik eşi...

"OYUNA GELMEMEN LAZIM"
Sayan, sıkı dostu Mehmet Ali Erbil'in Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sandığı TikTok videosunun hatırlatılması üzerine de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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