64’lük Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’nin son halini görenin nutku tutuldu! Hala çok güzel! Tokatçı’da Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...
Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel'in yer aldığı 1983 yapımı Tokatçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlandı. Filmde Emine karakterini canlandıran Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi'nin son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan 64 yaşındaki oyuncu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Saatçi için "Kim der 64 yaşında", "Hala çok güzel", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...
05.10.2022 23:47 - Son Güncelleme: 05.10.2022 23:47
Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Tokatçı filminde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali merak edildi.