63’lük Kibariye’nin ev haline bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Ali Küçükbalçık’ın eşi en cesur haliyle paylaşıp tek kareyle olay oldu!

Son dönemlerde "Lafı Mı Olur" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Kibariye, kariyerinin yanı sıra 24 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'la sürdürdüğü evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise ev haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Kibariye, kural bozdu ve ilk kez ev halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken şarkıcının ev hali çok konuşuldu. İşte Kibariye'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...