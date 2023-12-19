SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

63’lük Kibariye’nin ev haline bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Ali Küçükbalçık’ın eşi en cesur haliyle paylaşıp tek kareyle olay oldu!

Son dönemlerde "Lafı Mı Olur" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Kibariye, kariyerinin yanı sıra 24 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'la sürdürdüğü evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise ev haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Kibariye, kural bozdu ve ilk kez ev halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken şarkıcının ev hali çok konuşuldu. İşte Kibariye'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 11:10 Güncelleme 19 Aralık 2023, 11:25
63’lük Kibariye’nin ev haline bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Ali Küçükbalçık’ın eşi en cesur haliyle paylaşıp tek kareyle olay oldu! 1

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, hem kariyeri hem de 24 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'la sürdürdüğü evlilikle de sık sık adından söz ettirdi.

63’lük Kibariye’nin ev haline bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Ali Küçükbalçık’ın eşi en cesur haliyle paylaşıp tek kareyle olay oldu! 2

Aldatma haberleriyle bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen ancak hem eşine hem de evliliğine sahip çıkan Kibariye, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

63’lük Kibariye’nin ev haline bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Ali Küçükbalçık’ın eşi en cesur haliyle paylaşıp tek kareyle olay oldu! 3

Sosyal medya paylaşımlarında genellikle konserlerinden kesitlere yer veren Kibariye, bu kez bambaşka bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.

SON DAKİKA