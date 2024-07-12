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63'lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! 25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye'nin gerçek ismi...

Çengelli sesi ve yüreklere dokunan şarkılarıyla yıllardır müzikseverlerin gönlünde taht kuran Kibariye, 1974'ten beri sahnelerdeki yolculuğunda hep zirvede kalmayı başardı. "Lafı Mı Olur", "Gülü Soldurmam", "Sil Baştan" gibi unutulmaz eserlere hayat veren Kibariye, müzik dünyasında "Nağmeler Kraliçesi" olarak anılmaktadır. Peki, sahne adıyla tanıdığımız Kibariye'nin gerçek ismini biliyor musunuz? İşte bu efsanevi sanatçı hakkında şaşırtıcı gerçekler...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 10:22 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 10:20
63’lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! 25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye’nin gerçek ismi... 1

Şöhretin zirvesindeyken bile özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Kibariye'nin yıllardır sakladığı bir sırrı varmış meğer! Hayranlarının "Kibariye" olarak bildiği, sevdiği o güçlü kadının nüfus cüzdanında yazan isim farklı...

63’lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! 25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye’nin gerçek ismi... 2

Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Kibariye, yıllardır Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri. 10 Ağustos 1960'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen ve 1974'ten itibaren İzmir'in pavyonlarında müzik yolculuğuna başlayan sanatçı, bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği bir yıldız.

63’lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! 25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye’nin gerçek ismi... 3

"Lafı Mı Olur", "Hap Koydum", "Koparılan Çiçekler", "Buz", "Gülümse Kaderine" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Kibariye'nin özel hayatı da hep merak konusu oldu.

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