63 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Harika Avcı'dan kahreden haber! O satırlar hayranlarını üzdü! “Yakın çevresinden öğrendim...”
Asıl adı Nermin Ocak olan Harika Avcı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sevgi Çıkmazı, İyi Aile Çocuğu, Ölümün El Yazısı ve daha nice yapımda rol alan oyuncu, son dönemlerde ise sağlık sorunlarıyla gündem oldu. Kadir İnanır, Hakan Ural, Tarık Akan gibi birçok ünlü isimle çalışma fırsatı bulan Yeşilçam yıldızı, hakkında atılan bir iddiayla yürekleri ağza getirdi. İşte detaylar...
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabıyna anılan ses sanatçısı Onur Akay, 2022 yılında "Tedavi Olması Şart" başlıklı yazısında Avcı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Harika Avcı'nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve tedavisini gereken önemi vermediğini iddia eden Onur Akay, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"2019 yılında Harika Avcı'nın bir pansiyonda kaldığını ve zor günler geçirdiğini yazmıştım ama Harika Avcı'nın sosyal medya adresinden yayınlanan bir metinle yalanlandım. O yazımdan sonra Harika Avcı birçok iddia ile magazin gündemine geldi ve konuşuldu.
Aslında yalanlanan sadece ben değildim. Dikkat ederseniz Harika Avcı ile ilgili kim negatif bir şey konuşursa, hazırlanan bir metinle o sosyal medya adresinden hep yalanlanıyordu. Aslında Harika Avcı birçok kez kendi açıklamalarını bile yalanladı.
Şimdi sizlere neler yalan neler gerçek anlatacağım. Uzun bir süre sonra Harika Avcı'yı yeniden köşeme taşımamın sebebi, kendisinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasından dolayıdır.
Evet, Harika Avcı bir ölümcül hastalığın pençesinde ama henüz başlangıcında ve doğru dürüst tedavisini bile olmuyor.
Bu açıklamam da hazırlanan bir metinle, Harika Avcı'nın sosyal medya adresinden yalanlanacak ama yazmam gerektiğini düşünüyorum. Daha önceki yazılarım sonrası yalanlansam da hiç değilse birileri çıktı ve kendisine yardım etmek istedi. Yardım eden de oldu geri çevrilen de ama yine de bazı yardımlar sayesinde bugünlere geldi.
İlk yardım etmek isteyen Selin Ciğerci olmuştu ve bana ulaşmıştı. Hülya Avşar da yardım etmek için Harika Avcı'yı aradı. Avşar, Avcı'ya iş bulmak istedi. Onun bir dizide veya filmde oynamasını sağlayacaktı. Ancak Harika Avcı, Hülya Avşar'ın yüzüne, "Benim paramda gözün mü var?" dedi ve teklifini reddetti.