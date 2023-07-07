63 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Harika Avcı’dan kahreden haber! O satırlar hayranlarını üzdü! “Yakın çevresinden öğrendim...”

Aslında yalanlanan sadece ben değildim. Dikkat ederseniz Harika Avcı ile ilgili kim negatif bir şey konuşursa, hazırlanan bir metinle o sosyal medya adresinden hep yalanlanıyordu. Aslında Harika Avcı birçok kez kendi açıklamalarını bile yalanladı.

Şimdi sizlere neler yalan neler gerçek anlatacağım. Uzun bir süre sonra Harika Avcı'yı yeniden köşeme taşımamın sebebi, kendisinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasından dolayıdır.

Evet, Harika Avcı bir ölümcül hastalığın pençesinde ama henüz başlangıcında ve doğru dürüst tedavisini bile olmuyor.