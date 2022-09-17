Vav TV İzle
Haberler Magazin 63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”

63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”

Muhabir olarak başladığı kariyerine yorumculuğu ve haber sunuculuğunu da ekleyen Reha Muhtar, yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle 2008-2010 yılları arasında evli kaldığı Deniz Uğur ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Reha Muhtar, son dönemlerde eski eşi ile yaşadığı sıkıntılarla gündem oldu. Deniz Uğur'dan Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları olan Muhtar, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen hayat arkadaşı İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaşan Muhtar, "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" ifadelerini kullandı ve görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

17.09.2022 00:07 - Son Güncelleme: 17.09.2022 00:07
63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”

Türkiye'de 90'lı yıllara damga vuran isimlerin başında gelenlerden Reha Muhtar, hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”

Özellikle 2008-2010 yılları arasında evli kaldığı Deniz Uğur ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Reha Muhtar, son dönemlerde eski eşi ile yaşadığı sıkıntılarla gündem oldu.

63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”

Reha Muhtar, Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”

Eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini ifade eden Muhtar, buna karşın avukatının "Bu ay nafaka yatmamış gözüküyor .Hukuki işlem yapmamamız için yarın gün içerisinde yatırmanızı rica ederiz'' şeklinde mesaj atarak huzurunu bozmak istediğini iddia etti.

63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”

Nafaka haberleriyle uzun süre gündemde kalan ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla görenleri şaşkına çevirdi.

SON DAKİKA