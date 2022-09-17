63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”
Muhabir olarak başladığı kariyerine yorumculuğu ve haber sunuculuğunu da ekleyen Reha Muhtar, yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle 2008-2010 yılları arasında evli kaldığı Deniz Uğur ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Reha Muhtar, son dönemlerde eski eşi ile yaşadığı sıkıntılarla gündem oldu. Deniz Uğur'dan Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları olan Muhtar, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen hayat arkadaşı İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaşan Muhtar, "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" ifadelerini kullandı ve görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
17.09.2022 00:07 - Son Güncelleme: 17.09.2022 00:07
Türkiye'de 90'lı yıllara damga vuran isimlerin başında gelenlerden Reha Muhtar, hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Özellikle 2008-2010 yılları arasında evli kaldığı Deniz Uğur ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Reha Muhtar, son dönemlerde eski eşi ile yaşadığı sıkıntılarla gündem oldu.
Reha Muhtar, Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.