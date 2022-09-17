63 yaşındaki Reha Muhtar’dan endişelendiren paylaşım! Takipçileri neye uğradığını şaşırdı! “Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?”

Eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini ifade eden Muhtar, buna karşın avukatının "Bu ay nafaka yatmamış gözüküyor .Hukuki işlem yapmamamız için yarın gün içerisinde yatırmanızı rica ederiz'' şeklinde mesaj atarak huzurunu bozmak istediğini iddia etti.