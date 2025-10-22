62 yaşında yepyeni bir tarz! Hülya Avşar’dan sürpriz değişim: Zamana kafa tutuyorsun!
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha gündemde. 62 yaşındaki sanatçının setten paylaştığı kahküllü yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cesur değişimiyle beğeni toplayan Avşar'a, takipçilerinden "Zamana meydan okuyorsun" yorumları yağdı. Avşar kızının yıllar içindeki değişimi de tekrar gündeme geldi. İşte Hülya Avşar'ın yeni imajı ve yıllar içindeki değişimi...
