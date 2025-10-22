62 yaşında yepyeni bir tarz! Hülya Avşar’dan sürpriz değişim: Zamana kafa tutuyorsun!

Avşar'ın bu sürpriz imajı, yıllar içindeki değişimini de yeniden gündeme taşıdı. Sinema, müzik ve televizyon dünyasındaki güçlü kariyerinin yanı sıra stiliyle de sık sık konuşulan Hülya Avşar, her döneme damga vuran görüntüsüyle hayranlarını etkilemeye devam ediyor.