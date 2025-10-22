PODCAST CANLI YAYIN

62 yaşında yepyeni bir tarz! Hülya Avşar’dan sürpriz değişim: Zamana kafa tutuyorsun!

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha gündemde. 62 yaşındaki sanatçının setten paylaştığı kahküllü yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cesur değişimiyle beğeni toplayan Avşar'a, takipçilerinden "Zamana meydan okuyorsun" yorumları yağdı. Avşar kızının yıllar içindeki değişimi de tekrar gündeme geldi. İşte Hülya Avşar'ın yeni imajı ve yıllar içindeki değişimi...

Oyuncu ve şarkıcı kimliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi.

62 yaşındaki ünlü isim, setten paylaştığı kahküllü fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Doğal güzelliğiyle yıllardır adından söz ettiren Avşar, cesur bir değişiklik yaparak kahkül kestirdi. Yenilenen saç stiliyle bambaşka bir görünüşe kavuşan Avşar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri tarafından "Zamana kafa tutuyorsun", "Genç kız gibisin" gibi yorumlar alan paylaşım, sosyal medyada viral oldu.

Avşar'ın bu sürpriz imajı, yıllar içindeki değişimini de yeniden gündeme taşıdı. Sinema, müzik ve televizyon dünyasındaki güçlü kariyerinin yanı sıra stiliyle de sık sık konuşulan Hülya Avşar, her döneme damga vuran görüntüsüyle hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

İşte Hülya Avşar'ın son hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

Hülya Avşar

Kahküllü yeni imajını sosyal medyada paylaştı.

Özcan Deniz

Emrah

Alişan

Gökhan Özen

Çağla Şıkel

