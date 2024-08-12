61'lik Gamze Gözalan 160 kilodan 59'a düştü son hali parmak ısırttı! 'Hazal Kaya'nın dediği gibi...' Baskül Ailesi'nin Fidan'ıydı...

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1997 yılında Türk televizyonlarının kült dizilerinden biri olan "Baskül Ailesi," sadece 13 bölüm yayımlanmasına rağmen unutulmazlar arasına girdi. Kilolu bir ailenin başından geçen komik ve dramatik olayları konu alan bu dizi, o dönemde büyük ilgi gördü.