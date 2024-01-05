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61 yaşındaki Seda Sayan yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi! O anları sosyal medyada yayınladı

Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Estetiğe doymayan Sayan, tatil dönüşü soluğu yine güzellik merkezinde aldı. Ünlü isim bu sefer de çizgilerinden kurtulmak için "Dekolte Canavarı" adı verilen işlemi yaptırdı. O anları ise sosyal medya hesabında yayınladı. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 15:45 Güncelleme 05 Ocak 2024, 15:45
61 yaşındaki Seda Sayan yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi! O anları sosyal medyada yayınladı 1

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

61 yaşındaki Seda Sayan yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi! O anları sosyal medyada yayınladı 2

Daha önce dekoltesindeki çizgilerden kurtulan ünlü şarkıcı, bir kez daha estetik doktorunun kapısını çaldı.

61 yaşındaki Seda Sayan yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi! O anları sosyal medyada yayınladı 3

"Lolita olacağım" diyen Sayan, yeni operasyonlar için harekete geçti. Sayan, bu kez yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi.

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