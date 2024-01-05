61 yaşındaki Seda Sayan yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi! O anları sosyal medyada yayınladı

Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Estetiğe doymayan Sayan, tatil dönüşü soluğu yine güzellik merkezinde aldı. Ünlü isim bu sefer de çizgilerinden kurtulmak için "Dekolte Canavarı" adı verilen işlemi yaptırdı. O anları ise sosyal medya hesabında yayınladı. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...