GaleriMagazin

61. Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı! 2019 Grammy kazananları açıklandı

61. Grammy Ödülleri, Los Angeles'taki Staples Center'da Alicia Keys'in sunumuyla gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Kacey Musgraves, Drake, Cardi B, Dua Lipa, Lady Gaga, Childish Gambino ve Ariana Grande gecede büyük ödüllerin sahibi oldu. 61. Grammy Ödülleri, ödül kazananlar ve sahne performansları kadar geceye katılan yıldızların kırmızı halı şıklığı da konuşuldu. İşte 2019 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıdan yansıyanlar...

11.02.2019 12:12 - Son Güncelleme: 11.02.2019 12:12
61. Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı! 2019 Grammy kazananları açıklandı

61. Grammy Ödülleri'nde adeta şıklık ve farklı olma yarışı vardı. İşte 2019 Grammy kazananları ve geceden görüntüler...

61. Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı! 2019 Grammy kazananları açıklandı

Cardi B

61. Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı! 2019 Grammy kazananları açıklandı

Lady Gaga

61. Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı! 2019 Grammy kazananları açıklandı

Katy Perry

61. Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı! 2019 Grammy kazananları açıklandı

Miley Cyrus

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı
Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları set halleri ile şaşırttı