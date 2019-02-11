61. Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı! 2019 Grammy kazananları açıklandı

61. Grammy Ödülleri, Los Angeles'taki Staples Center'da Alicia Keys'in sunumuyla gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Kacey Musgraves, Drake, Cardi B, Dua Lipa, Lady Gaga, Childish Gambino ve Ariana Grande gecede büyük ödüllerin sahibi oldu. 61. Grammy Ödülleri, ödül kazananlar ve sahne performansları kadar geceye katılan yıldızların kırmızı halı şıklığı da konuşuldu. İşte 2019 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıdan yansıyanlar...

11.02.2019 12:12 - Son Güncelleme: 11.02.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





