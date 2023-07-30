60’lık Seda Sayan’ın Pınar Altuğ’a yaptığı yorum olay oldu! Yağmur Atacan’la 15 yıl önce evlenmişti! “Sen çok iyisin Pınar’ım ama kocan...”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile yayınladığı romantik pozların yanı sıra arkadaşlarına yaptığı yorumlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Sayan'ın Pınar Altuğ'a geçen yıl yaptığı bir yorum tekrar gündeme gelerek sosyal medyada yeni bir akıma çanak tuttu. Sosyal medyayı kasıp kavuran yorumla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte Seda Sayan'ın "Sen çok iyisin Pınar'ım" diye başlayan yorumu ve ardından yapılan paylaşımlar...