60’lık Seda Sayan’ın Pınar Altuğ’a yaptığı yorum olay oldu! Yağmur Atacan’la 15 yıl önce evlenmişti! “Sen çok iyisin Pınar’ım ama kocan...”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile yayınladığı romantik pozların yanı sıra arkadaşlarına yaptığı yorumlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Sayan'ın Pınar Altuğ'a geçen yıl yaptığı bir yorum tekrar gündeme gelerek sosyal medyada yeni bir akıma çanak tuttu. Sosyal medyayı kasıp kavuran yorumla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte Seda Sayan'ın "Sen çok iyisin Pınar'ım" diye başlayan yorumu ve ardından yapılan paylaşımlar...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yerini aldı.
Sayan, eşi Çağlar Ökten ile yayınladığı romantik pozların yanı sıra arkadaşlarına yaptığı yorumlarla da adından bolca söz ettirdi.
Ünlü isim son olarak oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la verdiği bir poz yaptığı yorumla gündeme geldi.