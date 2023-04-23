60'lık Seda Sayan'dan estetik sonrası ilk paylaşım! Son halini gören bir daha baktı! Çağlar Ökten’in biricik eşi “Lolita olacağım” demişti...
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme geldi. Çenesine kontür yaptıran, yüzünü ve gıdısını gerdiren Sayan, son olarak Lolita Lift yaptırdı. O anları anbean yayınlayan Sayan, şimdi ise son halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının yeni görüntüsü kısa sürede gündem olurken Sayan'ı gören dönüp bir daha baktı. İşte Seda Sayan'ın son hali...
23.04.2023 16:39 - Son Güncelleme: 23.04.2023 16:50
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.