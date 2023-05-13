60’lık Seda Sayan bornozuyla kamera karşısına geçti! Eşi Çağlar Ökten o görüntüleri sarmaş dolaş paylaştı! Tek paylaşımla gündemde...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, geçen sene Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan ünlü şarkıcı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sayan, son olarak eşinin yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Klip çekimi için objektif karşısına geçen Seda Sayan'ın bornozuyla eşine sarıldığı anlar kısa sürede gündem oldu. Kamera arkasını yayınlayan Ökten'in paylaşımı yoğun ilgi gördü. İşte o poz...
13.05.2023 23:04 - Son Güncelleme: 13.05.2023 23:04
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Seda Sayan bu kez eşi Çağlar Ökten'in paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Klip çekimi için objektif karşısına geçen Seda Sayan'ın bornozuyla eşine sarıldığı anlar kısa sürede gündem oldu. Kamera arkasını yayınlayan Ökten'in paylaşımı yoğun ilgi gördü.