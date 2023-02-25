60’lık Bahar Öztan’ın son halini görenin nutku tutuldu! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği şaşırttı! Yeşilçam’da Kemal Sunal’ın partneriydi...

Öztan, bir röportajında da "Fahriye Evcen ve Hande Erçel'i size benzeten, sizin veliahttınız gibi görenler çoğunlukta siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Herkes gibi ben de Fahriye Evcen ve Hande Erçel'i kendime benzetiyorum.