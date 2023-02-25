60’lık Bahar Öztan'ın son halini görenin nutku tutuldu! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği şaşırttı! Yeşilçam’da Kemal Sunal’ın partneriydi...
Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başlayan Bahar Öztan, özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise inanamadı. 60 yaşındaki Öztan'ın son hali için "Yıllara meydan okuyor", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. Öte yandan Bahar Öztan ile ilgili Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği şaşırttı. İşte Yeşilçam yıldızının hayran bırakan son hali...
25.02.2023 23:09 - Son Güncelleme: 25.02.2023 23:09
Doktor Civanım, Şaşkın Milyoner, Kanlı Nigar ve daha nicesi ile izleyiciyle buluşan Bahar Öztan hem performansı hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damgasını vurdu.
Son zamanlarda ise ünlü oyuncu kendisine benzetilen Fahriye Evcen ve Hande Erçel'le sık sık gündeme geldi.
Öztan, bir röportajında da "Fahriye Evcen ve Hande Erçel'i size benzeten, sizin veliahttınız gibi görenler çoğunlukta siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Herkes gibi ben de Fahriye Evcen ve Hande Erçel'i kendime benzetiyorum.