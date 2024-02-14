Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bahar Öztan, son haliyle gündem oldu. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan 61 yaşındaki Öztan için "Yaş alıyor yaşlanmıyor", "Hala çok güzel", "Gamzeli güzel gülen yüzün hiç solmasın" yorumları yapıldı. Öte yandan Hande Erçel ile Fahriye Evcen detayı bir kez daha gündeme geldi. İşte Bahar Öztan'ın son hali...
Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan ve Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bahar Öztan, oyunculuğu gibi güzelliğiyle de bir döneme damga vurdu.
Sosyal medyada son halini yayınlayan ünlü oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. 60 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son halini görenlerin nutku tutuldu.
Yeşilçam güzelini görenler "Yaş alıyor yaşlanmıyor", "Hala çok güzel", "Gamzeli güzel gülen yüzün hiç solmasın" yorumlarında bulundu.
Öztan'ın son haliyle gündeme gelmesi üzerine Hande Erçel ile Fahriye Evcen, bir kez daha Yeşilçam yıldızına benzetildi.