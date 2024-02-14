60'lık Bahar Öztan’ın son haline bakın! Yeşilçam’ın gamzeli güzelini görenin nutku tutuldu! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bahar Öztan, son haliyle gündem oldu. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan 61 yaşındaki Öztan için "Yaş alıyor yaşlanmıyor", "Hala çok güzel", "Gamzeli güzel gülen yüzün hiç solmasın" yorumları yapıldı. Öte yandan Hande Erçel ile Fahriye Evcen detayı bir kez daha gündeme geldi. İşte Bahar Öztan'ın son hali...