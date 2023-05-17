60'ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü
Bir dönemin aranan dansçılarından biriydi Bambi lakaplı Burçin Orhon. 1995 yılında dünyaeevine giren Burçin Orhon ile Süheyl Uygur mutlu evliliklerini Zeynep ve Ayşe adında iki çocukla taçlandırmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Burçin Orhon'a Alzheimer başlangıcı teşhisi konmuştu. Bir döneme damga vuran dansçı ve eğitmen Burçin Orhon, eşi Süheyl Uygur ve kızlarıyla sosyal medya gündeminde.
17.05.2023 07:25 - Son Güncelleme: 17.05.2023 07:25
Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunan çift sosyal medya gündeminde.
Geçtiğimiz aralık ayında fotoğraf albümü paylaşan Orhon duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Bazı şeyler "zor" dur. Ama " iyi ki" dir. Biz de evlendiğimizde 'üç güne boşanırız' diye düşünmüştü herkes. Ama iyi günde kötü günde özellikle hastalıkta ve de olumsuz şartlarda dayandı. Hani neredeyse inadına! Artık 50. seneyi bulmak şart oldu. Dayan Süheyl."