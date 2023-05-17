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Haberler Magazin 60'ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

60'ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Bir dönemin aranan dansçılarından biriydi Bambi lakaplı Burçin Orhon. 1995 yılında dünyaeevine giren Burçin Orhon ile Süheyl Uygur mutlu evliliklerini Zeynep ve Ayşe adında iki çocukla taçlandırmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Burçin Orhon'a Alzheimer başlangıcı teşhisi konmuştu. Bir döneme damga vuran dansçı ve eğitmen Burçin Orhon, eşi Süheyl Uygur ve kızlarıyla sosyal medya gündeminde.

17.05.2023 07:25 - Son Güncelleme: 17.05.2023 07:25
60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'a bakın 60'ında da hala Bambi!

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60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

1995 yılında evlenen Burçin Orhon ile Süheyl Uygur'un iki de kızları var...

60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunan çift sosyal medya gündeminde.

60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

Geçtiğimiz aralık ayında fotoğraf albümü paylaşan Orhon duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Bazı şeyler "zor" dur. Ama " iyi ki" dir. Biz de evlendiğimizde 'üç güne boşanırız' diye düşünmüştü herkes. Ama iyi günde kötü günde özellikle hastalıkta ve de olumsuz şartlarda dayandı. Hani neredeyse inadına! Artık 50. seneyi bulmak şart oldu. Dayan Süheyl."

60’ında ve hala Bambi! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon’un son haline bakın! Kızları aynı babaları görenler de şaşkına döndü

"SÜHEYL SENİ SEVİYOR"

Süheyl Uygur da eşinin paylaşımına sessiz kalmadı ve bu fotoğrafın altına, 'Bu gönül bizim kime ne. Bugün 28. Yıldönümümüz. Süheyl seni seviyor' notunu düştü.

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