60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu’nun yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu: O hala Şekerpare!

Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı, 1993 yapımı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu, son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 60 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler hayran kaldı. 20'lik genç kızlara taş çıkaran Özdemiroğlu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...
Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare ile hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra gündem oldu.
İlyas Salman, Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı filme güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yeşilçam oyuncusunun son halini görenler ise dilini ısırdı. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.