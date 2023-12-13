60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu’nun yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu: O hala Şekerpare!

Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı, 1993 yapımı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu, son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 60 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler hayran kaldı. 20'lik genç kızlara taş çıkaran Özdemiroğlu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...